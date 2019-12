Eishockey, DEL2 Heimstarke Huskies sind bisher das Maß der Dinge

Der Topscorer

Am 26. Spieltag löste Dylan Wruck von den Heilbronner Falken den in der Scorer-Wertung lange führenden Tölzer Marco Pfleger an der Spitze ab. Der 27-jährige Deutsch-Kanadier hat 13 Tore selbst erzielt und weitere 27 vorbereitet, kommt also auf 40 Scorerpunkte. Pfleger (20 Tore, 18 Assists) und Mike Hammond (7 Tore, 31 Assists) von den Lausitzer Füchsen folgen mit jeweils 38 Zählern. Punktbester Verteidiger ist Matt MacKenzie von den Tölzer Löwen. Der 28-jährige Kanadier steht mit 34 Zählern auf dem sechsten Platz, punktgleich mit Sami Blomqvist vom ESV Kaufbeuren. Zum Vergleich: Der Bietigheimer Topscorer ist Center Matt McKnight, der mit vier weiteren Spielern mit 28 Punkten Rang elf der Scorerliste belegt.

Der beste Torhüter

Mit einem Gegentorschnitt von 2,45 Treffern pro Partie ist Kassels Gerald Kuhn bisher statistisch der beste Goalie der DEL2, wenn man eine Mindesteinsatzzeit von 40 Prozent zugrunde legt. Seine Fangquote beträgt 91,54 Prozent. Auf Rang zwei folgt Ben Meisner vom EHC Freiburg mit 2,52 Gegentreffern pro Partie. Seine vier Shutouts sind ebenfalls ein Topwert. Meisners Fangquote ist mit 92,49 Prozent abgewehrten Schüssen sogar noch etwas besser als die von Kuhn. Kaufbeurens Schlussmann Jan Dalgic wäre mit 2,04 Gegentoren und 92,89 Prozent abgewehrten Schüssen die Nummer eins. Das 21-jährige Torwart-Talent kam allerdings bisher nur in neun Spielen für den ESV zum Einsatz.

Die Special Teams

Das beste Überzahlspiel der Liga haben die Tölzer Löwen: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 29,8 Prozent fällt bei einem Powerplay der Oberbayern ein Tor. Am schlechtesten schneiden hier die Steelers ab. Ihre Erfolgsquote beträgt bei Überzahl nur 15,2 Prozent. Landshut verfügt derweil über das beste Unterzahlspiel: Mit 85,1 Prozent Wahrscheinlichkeit übersteht der Aufsteiger ein gegnerisches Powerplay schadlos. Das andere Extrem bildet Frankfurt: Die Löwen sind beim Penaltykilling nur in 71,6 Prozent der Fälle erfolgreich.

Die Zuschauerentwicklung

Der Schnitt liegt aktuell bei 2591 Besuchern pro Partie – ein Topwert im Vergleich zu den vergangenen Spielzeiten. 2016/17 kamen durchschnittlich 2466 Zuschauer in die Stadien, die 30 000 Fans beim Summer Game in Frankfurt eingeschlossen. 2017/18 waren es 2406 Besucher pro Spiel, 2018/19 deren 2360. Der Krösus sind die Löwen Frankfurt mit einem Schnitt von 4601 Zuschauern, gefolgt von Kassel (3223) und Landshut (2975). Die Steelers liegen in der Publikumsgunst mit 2598 Fans auf Rang sechs. Den geringsten Zuspruch erhält der Tabellenletzte aus Bayreuth mit 1642 Besuchern pro Spiel.